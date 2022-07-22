İsveç istihbaratı, PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor - Son Dakika
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İsveç istihbaratı, PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor

22.07.2022 11:54
İsveç istihbaratı, PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor

İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.

İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.

SVD gazetesinin haberine göre, Essen, söz konusu terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK taraftarları çarşamba günü korsan gösteri yaptı.

İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere terör örgütünü simgeleyen paçavralar çekildi. Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, terör örgütünün paçavraları direklerden indirildi.

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Kaynak: AA

Charlotte, İsveç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç istihbaratı, PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyor - Son Dakika

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