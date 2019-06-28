Son Dakika Haberleri: İsveç, İtalya, Dubai'ye götüreceğiz diyerek dolandırdılar
Son Dakika Güncel Haber

İsveç, İtalya, Dubai'ye götüreceğiz diyerek dolandırdılar

8 dakika önce

ANKARA'da Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon yapıldı.

İsveç, İtalya, Dubai'ye götüreceğiz diyerek dolandırdılar, System.String[]
ANKARA'da Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, kurdukları internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon yapıldı. Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden yayımladıkları iş ilanlarında Dubai, Kuveyt, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerde çalıştırılmak üzere inşaat işçisi, aşçı ve temizlik personeli alınacağı vaadinde bulunduğu öğrenildi.

PARALARLA VİNÇ ALIP KİRAYA VERMİŞLER

Polis, yayımlanan ilanlara başvuranları 32 ve 850 alan kodlu telefonlardan arayarak öz geçmiş, komisyon ve masraf adı altında para talep ederek, elde ettikleri kazançlarla satın aldıkları vinçleri kiralayarak maddi kazanç sağlayan şüphelileri, suçüstü yaparak gözaltına aldı. Şüpheliler Mustafa A. ve Melike A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:28 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Dubai, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Son dakika! Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu Son dakika! MSB açıkladı: Saldırıların ardından rejim mevzileri vuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 11:36:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç, İtalya, Dubai'ye götüreceğiz diyerek dolandırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]