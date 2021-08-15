İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edecek - Son Dakika

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken, İsveç Kabil Büyükelçiliğindeki personeli yarına kadar tahliye edeceğini, Kanada ise Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Başta ABD olmak üzere birçok ülke ise Kabil'deki büyükelçiliklerini tahliye etmeye başladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personeli yarına kadar tahliye edeceğini belirtti. Geçtiğimiz cuma günü İsveç Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik personelinin sayısını azalttığını duyurmuş, ancak büyükelçiliğin tamamen tahliye edilip edilmeyeceğine karar vermek için bekleyeceğini kaydetmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonların askıya alındığı duyurularak, "Afganistan'daki durum hızla gelişiyor. Misyonumuzun emniyetini ve güvenliğini sağlama yeteneğimize ciddi zorluklar getiriyor" denildi.

"Kanada'nın Afganistan Büyükelçisi ile görüştükten sonra, Kabil'deki diplomatik operasyonlarımızı geçici olarak askıya alma kararı alındı" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Kanada büyükelçiliği, Afganistan'daki güvenlik durumu, personelimiz için uygun hizmeti ve güvenliği garanti etmemize izin verir vermez faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Kanada'dan ateşkes çağrısı

Açıklamada ayrıca, Kanada'nın Afganistan artan şiddeti kınadığı ifade edilerek, Kanada'nın kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes çağrısı yaptığı aktarıldı. "Başta kadınlar, kızlar ve etnik azınlıklar olmak üzere Afganların Taliban tarafından kontrol edilen bölgelerde maruz kaldığı adaletsizliklere son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denilen açıklamada, Kanada, Afganistan'a ve Afgan halkına bağlılığını sürdürüyor ve onları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Almanya Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini havalimanına taşıdı

ABD ve Almanya Kabil'de bulunan büyükelçiliklerini güvenlik gerekçesi ile havalimanına taşıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına taşındığını aktarırken, personelin tahliyesi için hazırlık yapıldığını ifade etti. Maas, "Elçilik çalışanlarını, havalimanının askeri bölümüne taşıma kararı aldık. Çalışanlarımızın güvenli tahliyesi için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Kabil Büyükelçilik çalışanlarının binadan ayrılarak havalimanına taşındıklarını açıkladı. - KABİL