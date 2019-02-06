İsveç: Kayıp Kraliyet Mücevherleri Çöplükte Bulundu
38 dakika önce
İsveç kraliyet ailesine ait olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında çalınan mücevherlerin bir çöplükte bulunarak sergilendiği müzeye yeniden iade edileceği açıklandı.
İsveç
kraliyet ailesine ait olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında çalınan mücevherlerin bir çöplükte bulunarak sergilendiği müzeye yeniden iade edileceği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:52
Kraliyet Ailesinin Kayıp Tacı Mahalle Çöplüğünde Bulundu
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