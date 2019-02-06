Son Dakika Haberleri: İsveç: Kayıp Kraliyet Mücevherleri Çöplükte Bulundu

İsveç: Kayıp Kraliyet Mücevherleri Çöplükte Bulundu

38 dakika önce

İsveç kraliyet ailesine ait olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında çalınan mücevherlerin bir çöplükte bulunarak sergilendiği müzeye yeniden iade edileceği açıklandı.

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İsveç kraliyet ailesine ait olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında çalınan mücevherlerin bir çöplükte bulunarak sergilendiği müzeye yeniden iade edileceği açıklandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:52 

İsveç, Dünya
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