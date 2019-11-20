Son Dakika Haberleri: İsveç Kiliseler Birliğinden Filistin'de iki devletli çözüm çağrısı Açıklaması
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İsveç Kiliseler Birliğinden Filistin'de iki devletli çözüm çağrısı Açıklaması

6 saat önce

İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan), ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri açıklamasına ilişkin, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini iki devletli çözüm sürecine dönülmesi için harekete geçmeye çağırdı.

İsveç Kiliseler Birliğinden Filistin'de iki devletli çözüm çağrısı Açıklaması, System.String[]

İsveç Kiliseler Birliği (Svenska Kyrkan), ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri açıklamasına ilişkin, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini iki devletli çözüm sürecine dönülmesi için harekete geçmeye çağırdı.

ABD'nin İsrail yerleşimlerine yönelik kararına İsviçre Kiliseler Birliğinden tepki geldi.

İsveç Protestan Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen ve yardımcıları Wanja Lundby ile Daniel Tisell'in kaleme aldığı ve

kurumun sayfasında yayımlanan açıklamada, "ABD'nin İsrail'in yasa dışı yerleşimini tanıması nedeniyle İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve AB ülkelerini başlangıç noktası olan iki devletli çözüm sürecine geri dönülmesi için harekete geçmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararın hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in BMGK'nin "İsrail'i 'uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmaya' çağıran kararına uymadığı, bunun "çözüm ve barış sürecine zarar verdiği" belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Avrupa Birliği, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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