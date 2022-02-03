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İsveç Kovid-19 kısıtlamalarını 9 Şubat'ta kaldırıyor - Son Dakika

İsveç Kovid-19 kısıtlamalarını 9 Şubat'ta kaldırıyor

03.02.2022 14:21
İsveç Kovid-19 kısıtlamalarını 9 Şubat'ta kaldırıyor

İsveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini bildirdi.

İsveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini bildirdi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların 9 Şubat itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Virüsün omicron varyantıyla birlikte yükselişe geçen vaka sayılarına rağmen salgının kontrol altında olduğunu söyleyen Andersson, Kovid-19'un sağlık hizmetlerini aksatmadığını ve hastanelerde ve yoğun bakımda sağlanan istikrarın devam ettiğini aktardı.

Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 28'e, vaka sayısı 2 milyon 223 bin 115'e yükseldi.

Finlandiya Kovid-19 kısıtlamalarını 1 Mart'ta kaldırıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

İskandinavya ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat itibariyle Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırılacağını duyurmuştu.

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Finlandiya, İsveç, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç Kovid-19 kısıtlamalarını 9 Şubat'ta kaldırıyor - Son Dakika


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