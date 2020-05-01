İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak - Son Dakika
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İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.

İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.

İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, çeyrek finaller sırasında yarıda kalan İsveç Kupası'nın 1 Haziran'dan itibaren devam edeceği duyuruldu.

Kupada yarı final ve final maçlarının ise 5-9 Haziran ya da temmuz ayında yapılacağı belirtildi.

Daha önce İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi'nin (Superettan) 14 Haziran'da başlamasının planlandığı açıklanmıştı.

Futbol, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:48 Kaynak: AA

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