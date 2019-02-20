İsveç'li Aktivistler İsrail'de Yapılacak Eurovision'a Boykot Çağrısı Yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de devlet televizyonu SVT'nin önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının boykot edilmesini istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de devlet televizyonu SVT'nin önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının boykot edilmesini istedi.



İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Mayıs'ta yapılacak Eurovision müzik yarışması için hazırlıklar sürerken, İsrail'e karşı Filistin'in mücadelesine destek veren İsveçli aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Stockholm Filistinliler Derneği yarışmayı boykot çağrısı yaptı.



Devlet televizyonunun önünde toplanan grup, yarışmanın boykot edilmesini ve İsveç'ten yarışmaya katılım olmamasını istedi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Stockholm Filistinliler Derneği üyesi Michael Ljung, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in Filistin topraklarını işgalini kınadığını hatırlatarak, "BM'nin işgal için kınadığı İsrail'in ışıltılı reklamının yapılmasına karşıyız. Festivalin yapılacağı yerin birkaç kilometre ilerisinde toprakları ellerinden alınan İsrail askerlerinin baskısı altında yaşayan Filistinliler var. İsveç, bu içler acısı duruma katkı koymamalı." dedi.



Aktivistler, İsrail'deki Eurovision şarkı yarışmasının boykot edilmesi için imza toplarken, yoldan geçenlere de konuyla ilgili broşür dağıttı.

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