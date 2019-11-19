İsveç mahkemesi'nden Julian Assange kararı
6 saat önce
İsveç mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te yeniden açılan tecavüz soruşturulmasının kapatıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
İsveç mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te yeniden açılan tecavüz soruşturulmasının kapatıldığını duyurdu.
(İHA)
Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı