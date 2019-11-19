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İsveç mahkemesi'nden Julian Assange kararı

6 saat önce

İsveç mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te yeniden açılan tecavüz soruşturulmasının kapatıldığını duyurdu.

İsveç mahkemesi'nden Julian Assange kararı, System.String[]

İsveç mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç'te yeniden açılan tecavüz soruşturulmasının kapatıldığını duyurdu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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