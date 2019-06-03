Son Dakika Haberleri: İsveç mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Assange için gıyabi tutuklama talebini reddetti
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İsveç mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Assange için gıyabi tutuklama talebini reddetti

36 dakika önce

İngiltere'de tutuklu Wikileaks'in kurucularından Julian Assange'a 2010 yılında yapılan tecavüz suçlaması sebebiyle savcıların gıyabi tutuklama talebi İsveç'teki mahkeme tarafından reddedildi.

İsveç mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Assange için gıyabi tutuklama talebini reddetti, System.String[]
İngiltere'de tutuklu Wikileaks'in kurucularından Julian Assange'a 2010 yılında yapılan tecavüz suçlaması sebebiyle savcıların gıyabi tutuklama talebi İsveç'teki mahkeme tarafından reddedildi.

Avustralya vatandaşı olan Assange, tahliye şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıl boyunca sığındığı Ekvator Büyükelçiliği'nden çıkartılarak tutuklanmıştı. Assange 50 haftalık bir ceza için cezaevine gönderilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:53 
İsveç, Julian Assange, İngiltere, Dünya
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