İsveç mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Assange için gıyabi tutuklama talebini reddetti
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İngiltere'de tutuklu Wikileaks'in kurucularından Julian Assange'a 2010 yılında yapılan tecavüz suçlaması sebebiyle savcıların gıyabi tutuklama talebi İsveç'teki mahkeme tarafından reddedildi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:53
'de tutuklu Wikileaks'in kurucularından Julian Assange
'a 2010 yılında yapılan tecavüz suçlaması sebebiyle savcıların gıyabi tutuklama talebi İsveç
'teki mahkeme tarafından reddedildi. Avustralya
vatandaşı olan Assange, tahliye şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'nin başkenti Londra
'da 7 yıl boyunca sığındığı Ekvator Büyükelçiliği'nden çıkartılarak tutuklanmıştı. Assange 50 haftalık bir ceza için cezaevine gönderilmişti.
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