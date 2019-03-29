Son Dakika Haberleri: İsveç Meclis Başkanından Stockholm Camisi'ne Taziye Ziyareti

İsveç Meclis Başkanından Stockholm Camisi'ne Taziye Ziyareti

1 saat önce

İSVEÇ'TE Yeni Zelanda'da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor.

İsveç Meclis Başkanından Stockholm Camisi'ne Taziye Ziyareti, System.String[]
İSVEÇ'TE Yeni Zelanda'da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor. Norlen ile Eğitim Bakanı Anna Ekström ve Yeni Zelanda'nın Stockholm Büyükelçisi Andrew Jenks, Stockholm Camisi'ni ziyaret ederek, terör saldırısı kurbanları için taziyelerini bildirdi. Cami yönetimi tarafından kapıda karşılanan heyet adına konuşma yapan Norlen, Yeni Zelanda'daki terör kurbanlarını andıklarını ve Müslüman topluma taziye ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

'MEMNUNİYET DUYDUK'

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Yeni Zelanda saldırısından sonra İsveç'in İslam toplumuna yaklaşımından memnunluk duyduklarını söyledi. Norlen ve Ekström'ın Stockholm Camisi'ni ziyaret ederek kendilerine destek vermesini anlamlı olduğunu kaydeden Akan, bu dayanışmanın devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında aralarında Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Mısır vatandaşlarının da olduğu 51 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:57 

Stockholm, Yeni Zelanda, İsveç, Güncel
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