İsveç Meclis Başkanından Stockholm Camisi'ne Taziye Ziyareti
1 saat önce
İSVEÇ'TE Yeni Zelanda'da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor.
İSVEÇ'TE Yeni Zelanda
'da geçen hafta iki camide 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tepkiler sürüyor. Norlen ile Eğitim Bakanı Anna Ekström ve Yeni Zelanda'nın Stockholm
Büyükelçisi Andrew Jenks, Stockholm Camisi'ni ziyaret ederek, terör saldırısı kurbanları için taziyelerini bildirdi. Cami yönetimi tarafından kapıda karşılanan heyet adına konuşma yapan Norlen, Yeni Zelanda'daki terör kurbanlarını andıklarını ve Müslüman topluma taziye ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
'MEMNUNİYET DUYDUK' İsveç
İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Yeni Zelanda saldırısından sonra İsveç'in İslam toplumuna yaklaşımından memnunluk duyduklarını söyledi. Norlen ve Ekström'ın Stockholm Camisi'ni ziyaret ederek kendilerine destek vermesini anlamlı olduğunu kaydeden Akan, bu dayanışmanın devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında aralarında Pakistan
, Bangladeş
, Endonezya ve Mısır
vatandaşlarının da olduğu 51 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:57
Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu
Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı
Doğu Karadeniz'de 5 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu Başlatıldı
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı