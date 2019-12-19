İsveç Merkez Bankası politika faizini "yüzde sıfır"a yükseltti - Son Dakika
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İsveç Merkez Bankası politika faizini "yüzde sıfır"a yükseltti

6 saat önce

İsveç Merkez Bankası (Sveriges Riksbank), beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde sıfır düzeyine yükseltti,İsveç Merkez Bankası, attığı bu adım ile, ekonomideki yavaşlama ve küresel belirsizliğe rağmen beş yıldır devam eden eksi faiz politikasını sona erdirmiş oldu.

İsveç Merkez Bankası politika faizini

İsveç Merkez Bankası (Sveriges Riksbank), beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde sıfır düzeyine yükseltti,

İsveç Merkez Bankası, attığı bu adım ile, ekonomideki yavaşlama ve küresel belirsizliğe rağmen beş yıldır devam eden eksi faiz politikasını sona erdirmiş oldu.

İsveç Merkez Bankası politika faizini ilk olarak 2015 yılında eksi yüzde 0.10'a düşürerek, sıfırın altına indirmişti. İsveç'te enflasyon, Merkez Bankası'nın yüzde 2.0 olan hedefinin hemen altındaki düzeylerde hareket ediyor.

Euro bölgesinde, Japonya, Danimarka, İsviçre ve Macaristan'da faizler ekside bulunuyor.

Japonya Merkez Bankası da (BoJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini "yüzde sıfır"da  tutma taahhüdünü sürdürdü.

BoJ kırılgan toparlanmayı baskılamaya devam eden deniz aşırı risklere rağmen ekonomiye verilen desteğin yakın zamanda artmayacağını öne sürdü.


Merkez Bankası, İsveç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
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