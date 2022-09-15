İsveç'te Merkez Partisi lideri Lööf istifa etti - Son Dakika
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İsveç'te Merkez Partisi lideri Lööf istifa etti

15.09.2022 15:06
İsveç'te Merkez Partisi lideri Lööf istifa etti

İsveç Merkez Partisi (C) lideri Annie Lööf, bekledikleri oyu alamadıkları seçimlerin ardından istifa ettiğini açıkladı.

İsveç Merkez Partisi (C) lideri Annie Lööf, bekledikleri oyu alamadıkları seçimlerin ardından istifa ettiğini açıkladı.

11 Eylül genel ve yerel seçimlerinde partisi beklentilerin altında kalan Lööf, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu.

Lööf, yeni lider seçilene kadar partisinin başında kalacağını aktardı.

Daha önceki seçimlerde sağ blokta yer alan C, son seçimde, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oyunu artırması nedeniyle sol bloka geçmişti.

2018 seçimlerinde yüzde 8,6 oy alan C, bu seçimlerde oyunun yüzde 6,7'ye gerilemesi nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, Lööf'ün koltuğu için partide 3-4 aday bulunduğu, bunlardan birinin de, Östergötland bölgesinden milletvekili seçilen Türk kökenli siyasetçi Muharrem Demirok olduğu iddia edildi.

Başbakan Andersson istifa mektubunu sundu

Öte yandan dün istifa edeceğini açıklayan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, istifa mektubunu bugün Meclis Başkanı Andreas Norlen'e sundu.

Burada açıklamalarda bulunan Andersson, "Ilımlı Muhafazakar Parti, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi ile hükümet kurma girişiminde bulunmazsa hükümet görüşmeleri için kapım onlara açık." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimde sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı.

Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.

Seçimlerde aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,6'a kadar yükselterek ülkenin en büyük 2. partisi durumuna gelmesi dikkati çekti.

Seçim sonuçlarına göre Ilımlı Muhafazakar Parti (M) liderliğindeki sağ blokun Hristiyan Demokrat Partisi ile ikili koalisyon kurup, dışarıdan Liberal Parti ve aşır sağcı İsveç Demokratlar Partisi tarafından desteklenmesi ihtimali öne çıktı.

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Kaynak: AA

Eylül, İsveç, Güncel, Son Dakika

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