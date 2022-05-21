İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK'ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı - Son Dakika
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İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK'ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı

21.05.2022 13:33

İsveç'ten yayın yapan Assyria TV Editörü Dikran Ego, İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak görse de faaliyet göstermesine göz yumduğunu, YPG/PKK'nın zulmü altındaki Süryanilerin bu desteğin kesilmesini istediğini söyledi.

İsveç'ten yayın yapan Assyria TV Editörü Dikran Ego, İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak görse de faaliyet göstermesine göz yumduğunu, YPG/PKK'nın zulmü altındaki Süryanilerin bu desteğin kesilmesini istediğini söyledi.

Süryanice yayın yapan televizyonun editörü Ego, AA muhabirine, İsveç'in terör örgütü PKK'ya yardımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süryanilerin, İsveç'in YPG/ PKK'ya yardım etmesini istemediklerini vurgulayan Ego, "Çünkü bu gruplar, Süryanilere ve Yezidilere saldırıyor. Bu gruplar silahlandırılamaz, onlara ekonomik yardım yapılamaz. İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor ama aynı zamanda onların burada gösteri yapmasına, çalışma yapmasına da ses çıkarmıyor." dedi.

Ego, şöyle devam etti:

"Elinde silah olan ve Avrupa'da da siyasi varlığını sürdüren bu gruplar, bize tarih boyunca köle olarak yaklaştı. Süryanilerin kendilerini ifade etmelerine çeşitli gruplar üzerinden müdahale ediyorlar. Süryaniler arasında PKK tarafından kurulmuş marjinal gruplar da var. Bunlar Süryaniler arasında dezenformasyon ve baskı oluşturuyor."

Suriye'de Süryanilere baskı

Suriye'de YPG/PKK tarafından Süryanilere baskı ve zulüm yapıldığını aktaran Ego, "Aynı şeyi 1971'den beri Irak'ta da yaşıyoruz. Bu grupların Süryanilerin mallarını gasp etmeleriyle ilgili haberleri televizyonumuzdan yayınlıyoruz. Bunlar gizli saklı şeyler değil, açıktan yapılıyor." tespitinde bulundu.

376 milyon dolarlık yardım

Ego, bu terör gruplarının İsveç'te kendilerine sağlanan imkanları çok iyi kullandıklarına işaret ederek, "İsveç basınını ve siyasi arenayı iyi kullanıyor ve önleri açılıyor. En son olarak İsveç Başbakanının 1 oyla nasıl seçildiği ve İran asıllı bir Kürt milletvekili ile bunun için nasıl pazarlık yapıldığı açık seçik görüldü. Hükümete bağlı Olof Palme Merkezi'nden YPG'ye 376 milyon dolarlık bir yardım yapıldı. Bu bizim iddia ettiğimiz durum değil, açık kaynaklarda var." diye konuştu.

YPG/PKK'nın Suriye'de Süryanilere karşı hak ihlalleri

Suriye'nin kuzeyinde örgütün işgalindeki bölgede yaşayan Hristiyanlar, okul kapatmaları, okullarda müfredat dayatmaları, işgal düzenine karşı çıkanları alıkoymalar ve savaş nedeniyle evlerini terk edenlerin mülklerine el koymalar gibi hak ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Hollanda merkezli Dünya Süryaniler Konseyi zaman zaman bu durumlarla ilgili tespitlerini paylaşan açıklamalar yapıyor.

İsveç, başkentindeki görüşmelerin ve ev sahipliği yaptığı toplantıların yanı sıra Suriye'de örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek, terörist elebaşlarıyla bir araya geliyor.

YPG/PKK'nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek veriyor.

İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK'ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı
İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK'ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı
İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK'ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı
İsveç merkezli Süryani televizyonu editörü Ego, PKK'ya verilen destekten rahatsızlığı anlattı

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Kaynak: AA

İsveç, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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