İsveç'te kurulan yeni hükümetten dikkat çeken Türkiye açıklaması: NATO için yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getireceğiz - Son Dakika
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İsveç'te kurulan yeni hükümetten dikkat çeken Türkiye açıklaması: NATO için yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getireceğiz

18.10.2022 17:00

İsveç'te kurulan yeni hükümetten arka arkaya Türkiye mesajları geldi. Başbakan Ulf Kristersson, Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson Türkiye ile yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getireceklerini belirtti.

İsveç'te bugün görevlerine başlayan Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye, İsveç'in NATO üyeliği başvuru sürecinde Türkiye ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

"ANLAŞMANIN ŞARTLARINI YERİNE GETİRMELİYİZ"

Dışişleri Bakanı Billström, NATO üyeliğine önem verdiklerini vurgulayarak, "İsveç Meclisinde bu konuda geniş bir mutabakat var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz." dedi.

Sosyal Demokrat hükümetin uyguladığı "feminist dış politika" anlayışına da son verdiklerini belirten Billström, "feminist dış politika" terimini kullanmayacaklarını kaydetti.

"UMUDUM YIL SONUNDA NATO ÜYESİ OLACAĞIMIZ YÖNÜNDE"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik sorununu yaşadıklarına işaret ederek, yıl sonuna kadar NATO üyesi olmak istediklerini söyledi. Jonson, "Umudum, İsveç'in Finlandiya ile yıl sonunda NATO üyesi olacağı yönünde. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile yapılan anlaşmanın maddelerini uygulamakta kararlı." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILIM ÖNLENECEKTİR"

Başbakan Ulf Kristersson da bugün Mecliste yaptığı konuşmada, "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Daha önemli konularda anlaşmaya varabileceğimizi görmek isterim. Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te kurulan yeni hükümetten dikkat çeken Türkiye açıklaması: NATO için yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getireceğiz - Son Dakika

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