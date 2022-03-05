İsveç, NATO ve Finlandiya ile savunma iş birliğini güçlendirecek - Son Dakika

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Avrupa'da güvenlik durumunun değiştiğini ve bu nedenle Finlandiya ve NATO ile savunma iş birliğini güçlendireceklerini söyledi.

İsveç Başbakanı Andersson ve Savunma Bakanı Peter Hultqvist, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminde bulunduğunu belirten Andersson, "Bu girişim Avrupa'da güvenlik durumunu değiştirdi. Bu nedenle Finlandiya ve NATO ile askeri iş birlikteliğini güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Marin de Avrupa'da değişen güvenlik durumu nedeniyle çok sıkı bir savunma iş birliği yapacaklarını kaydetti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO ile sıkı iş birliği yapacağının altını çizen Marin, Rusya'ya destek veren Belarus'u da kınadı.

NATO'dan İsveç açıklaması

İsveç'in devlet resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ile NATO'nun iş birliği yaptığını fakat İsveç'e saldırı durumunda tam bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini söyledi.

NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark bulunduğuna işaret eden Stoltenberg, "İsveç, NATO'nun çok yakın bir ortağıdır. Birlikte tatbikat yapıyoruz ve çeşitli konularda çalışıyoruz. Bu durum NATO ve İsveç için önemlidir. Ancak İsveç, 5. madde kapsamında değildir. İsveç, tüm NATO ülkeleri için geçerli olan tam bir güvenlik garantisi kapsamında değildir. NATO'ya üye olmak ile olmamak arasında fark da buradadır." şeklinde konuştu.