İsveç ordusu, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle gerekli önlemleri aldı - Son Dakika
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İsveç ordusu, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle gerekli önlemleri aldı

07.03.2022 18:10
İsveç ordusu, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle gerekli önlemleri aldı

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının İsveç'e yönelik önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek, askeri birliklerin buna göre önlemler aldığını söyledi.

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının İsveç'e yönelik önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek, askeri birliklerin buna göre önlemler aldığını söyledi.

Gustaf, Karlsborg kentinde bir askeri birliği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Avrupa ve Ukrayna'nın çok zor durumda olduğunu dile getiren Gustaf, "Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Temel özgürlükleri ve hakları devre dışı bırakan Rusya, insani bir felakete sebep oldu. İnsanlar evlerinden ve ülkelerinden kaçıyorlar. Aileler bölünüyor, masum insanlar ölüyor." dedi.

Gustaf, İsveç ve diğer AB ülkelerinin, Rusya'yı "en şiddetli şekilde" kınadığını belirtti.

Ukrayna'daki olayların, İsveç'e yönelik önemli sonuçlar doğurduğunu aktaran Gustaf, İsveç'in askeri birliklerinin buna göre önlemler aldığını ifade etti.

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Ukrayna, İşgal, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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