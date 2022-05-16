İsveç parlamentosu NATO üyeliği başvurusunu tartışıyor - Son Dakika
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İsveç parlamentosu NATO üyeliği başvurusunu tartışıyor

16.05.2022 14:57
İsveç parlamentosu NATO üyeliği başvurusunu tartışıyor

İsveç'in NATO üyeliğine başvurusu parlamentoda değerlendiriliyor.

İsveç'in NATO üyeliğine başvurusu parlamentoda değerlendiriliyor.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, parlamentoda yaptığı konuşmada, NATO üyeliğine başvurmanın, ülkenin güvenlik politikasında tarihi bir değişikliğe işaret ettiğini bildirdi.

Andersson, İsveç'in, NATO üyeliği ile edinilecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkesinin komşu Finlandiya ile hareket ettiğini kaydeden Andersson, "İsveç en iyi NATO içinde korunur. Ne yazık ki yakın gelecekte bu yaklaşımın ( Rusya'nın eylemleri) tersine çevrileceğine inanmak için bir nedenimiz yok." ifadelerini kullandı.

Çoğu üyesinin NATO'ya katılımı desteklediği İsveç parlamentosundaki tartışmanın formaliteden ileri gitmemesine ve sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

İsveç'teki 8 siyasi partiden yalnızca ikisinin NATO üyeliğine karşı olduğu biliniyor.

Parlamentodaki tartışmanın ardından İsveç ve Finlandiya'nın en geç 18 Mayıs'a kadar NATO'ya üyelik için başvuru yapması bekleniyor.

İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı.

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Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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