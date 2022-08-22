Stockholm'de içinde patlayıcı cihaz olduğu değerlendirilen çanta imha edildi - Son Dakika
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Stockholm'de içinde patlayıcı cihaz olduğu değerlendirilen çanta imha edildi

22.08.2022 18:14
Stockholm'de içinde patlayıcı cihaz olduğu değerlendirilen çanta imha edildi

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Stockholm'de gece saatlerinde şehrin merkezinde içinde patlayıcı cihaz olduğu değerlendirilen bir çantanın imha edildiğini aktarıldı.

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Stockholm'de gece saatlerinde şehrin merkezinde içinde patlayıcı cihaz olduğu değerlendirilen bir çantanın imha edildiğini aktarıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün gece saatlerinde şüpheli bir çanta üzerinde polis harekete geçti. İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, şehrin merkezinde bir parkta içerisinde patlayıcı cihaz bulunduğu düşünülen çantanın kontrollü şekilde imha edildiği ifade edilerek, "Polis, pazar günü Kungstradgarden'da bulunan çantanın patlayıcı madde içerdiğini değerlendiriyor" denildi.

Polis, bugün erken saatler çantanın adli tıp tarafından incelemeye alındığını aktardı. Stockholm'deki Norrmalm Polis Şefi Erik Akerlund yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm bileşenler incelenecek. Tehlikeli nesnenin işlevsel olup olmadığını ancak ulusal adli tıp merkezinde tam bir incelemeden sonra söyleyebileceğiz" dedi.

İçerisinde patlayıcı cihaz olduğu düşünülen çantanın bulunduğu parkın, Stockholm'de 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kültür festivalinin düzenlendiği yerler arasında bulunduğu ifade edildi. - STOCKHOLM

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Kaynak: İHA

Stockholm, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Stockholm'de içinde patlayıcı cihaz olduğu değerlendirilen çanta imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stockholm'de içinde patlayıcı cihaz olduğu değerlendirilen çanta imha edildi - Son Dakika
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