İsveç Prensesi ölümü bekleyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveç Prensesi ölümü bekleyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

İsveç Prensesi ölümü bekleyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi

6 saat önce

İsveç Prensesi Victoria, ölümü bekleyen 7 yaşındaki Emilia'nın gerçek bir prensesle buluşma hayalini gerçekleştirdi.

İsveç Prensesi Victoria, ölümü bekleyen 7 yaşındaki Emilia'nın gerçek bir prensesle buluşma hayalini gerçekleştirdi.

İsveç Prensesi Victoria, gerçek bir prenses görmeyi hayal eden çocuğun isteğini yerine getirdi. Prenses Victoria, beyin tümörü teşhisi konulan 7 yaşındaki Emilia ile İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kraliyet Sarayı'nda buluştu. Victoria, Emilia ile vakit geçirip, oyunlar oynadı. Victoria, Emilia'nın merak ettiği tüm sorulara da cevap verdi. Emilia, hep hayalinde canlandırdığı atlı arabaya da binerek gezdi. Emilia'ya ebeveynleri ve kız kardeşi Maja eşlik etti.

Sivil toplum kuruluşu Min Stora Dag, yetkililerle iletişim kurarak buluşmayı gerçekleştirdi. Min Stora Dag, ciddi derecede hasta çocuklar için sağlık hizmeti dahil olmak üzere pek çok hizmet ve yardım sağlıyor.

(İHA)

İsveç Prensesi ölümü bekleyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Stockholm, Prenses, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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