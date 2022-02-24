İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı

24.02.2022 14:07
İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak, Rus askerlerinin geri çekilmesini istedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak, Rus askerlerinin geri çekilmesini istedi.

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açıldığını söyledi.

Rusya'nın eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Andersson, şunları kaydetti:

"İsveç olarak Rusya'nın Ukrayna işgalini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Rus işgali sebepsiz, yasa dışı ve savunulamaz. Bu durum uluslararası hukuk ve Avrupa güvenlik düzenine de açık bir tehdittir. Rusya'nın Ukrayna'daki tüm güçlerini koşulsuz olarak geri çekmesini talep ediyoruz."

YORUMLAR
500
Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna, Rusya, İsveç, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement