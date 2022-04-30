İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

30.04.2022 21:20
İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

İsveç, bir Rus savaş uçağının Blekinge bölgesi üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

İsveç, bir Rus savaş uçağının Blekinge bölgesi üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı yazılı açıklamada, dün Blekinge bölgesinin güneyinde bir Rus savaş uçağının İsveç hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uçağın İsveç sınırlarını terk ederek geri döndüğü ve tüm sürecin fotoğraflandığı vurgulandı.

İsveç Hava Kuvvetleri, 2 Mart'ta 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Moşçun köyü sakinleri Rusların yaptığı yıkımı dünyanın görmesini istiyor Ukrayna'nın Moşçun köyü sakinleri Rusların yaptığı yıkımı dünyanın görmesini istiyor İran'da 1988'deki toplu idamlarla ilgili İsveç'te yargılanan eski savcı hakkında müebbet talebi İran'da 1988'deki toplu idamlarla ilgili İsveç'te yargılanan eski savcı hakkında müebbet talebi

Savaş, İsveç, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
21:08 EGM, e-Devlet'in hacklendiği iddialarını yalanladı
21:00 İmamoğlu'nun Soylu'ya tepkisi sert oldu: Suçlu birini görmek istiyorlarsa Sayın Bakan'ın fotoğraf albümüne baksınlar
20:58 Karısı odada uyurken cinsel ilişkiye girdiği bakıcıyı hamile bıraktı, şok gerçek fotoğrafta ortaya çıktı
20:57 Trabzon'da tüm uyarılara rağmen silah sesleri yükseliyor
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirdi: Faşist yüzünü ortaya koydu
20:37 Yeşilçam oyuncusu Kadir Kök, 83 yaşında yaşamını yitirdi
20:36 Kenan İmirzalıoğlu'nun şoförü aracını yol ortasına park edince sokak ortasında iki kadının tepkisiyle karşılaştı
20:34 Bakan Koca sosyal medyadan sert çıktı! Koronavirüs tablosunda eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi
20:29 Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıracak "yasa dışı dinleme" iddiası!
19:51 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 21:26:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement