İsveç, Rusya savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı - Son Dakika
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İsveç, Rusya savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

02.03.2022 22:16
İsveç, Rusya savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

İsveç Hava Kuvvetleri, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

İsveç Hava Kuvvetleri, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç'in, Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini belirtti.

Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini ifade etti.

Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya'nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.

İsveç Savunma Bakanlığı, ocakta yaptığı açıklamada, NATO ile Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık Denizi'ndeki Gotland Adası'ndaki görünür faaliyetlerini arttırdığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç, Rusya savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı - Son Dakika


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