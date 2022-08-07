İsveç, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek - Son Dakika
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İsveç, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek

07.08.2022 15:23
İsveç, Ukrayna askerlerini eğitmek için İngiltere'ye eğitmen gönderecek

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim vermek üzere İngiltere'ye eğitmenler yollayacağını bildirdi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim vermek üzere İngiltere'ye eğitmenler yollayacağını bildirdi.

Hultqvist, yaptığı açıklamada, 120 askeri eğitmenden 60'ının 12 Ağustos'ta Ukraynalı askerleri eğitmek için İngiltere'ye gönderileceğini duyurdu.

Eğitim programının 31 Aralık'a kadar süreceğini söyleyen Hultqvist, "Dış dünyanın, ülkenin egemenlik ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi son derece olumludur. İsveç'in bu çalışmaya dahil olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İngiltere'nin 10 bin Ukrayna askerinden binini eğittiğini, geri kalan askerlerin de İsveç, Kanada ve Hollanda'dan gelen eğitmenlerin yardımı ile eğitileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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