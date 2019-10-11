Son Dakika Haberleri: İsveç Sol Parti Başkanı "YPG" sorusuna cevap veremedi
Son Dakika Güncel İsveç Sol Parti Başkanı 'YPG' sorusuna cevap veremedi

İsveç Sol Parti Başkanı "YPG" sorusuna cevap veremedi

45 dakika önce

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Kara Hermez'in, PKK'nın şubesi YPG'nin Suriye'de etnik temizlik yapmasının, bölgede görev yapan insan hakları örgütlerinin raporuna da yansımasına rağmen Sol Parti'nin YPG ve PKK'yı neden kınamadığına yönelik sorusuna...

İsveç Sol Parti Başkanı

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Kara Hermez'in, PKK'nın şubesi YPG'nin Suriye'de etnik temizlik yapmasının, bölgede görev yapan insan hakları örgütlerinin raporuna da yansımasına rağmen Sol Parti'nin YPG ve PKK'yı neden kınamadığına yönelik sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

İsveç Asuri Federasyonu yayın organı Hujada, "Eleştiri ve sorularımıza Sol Parti Başkanı Sjöstedt cevap vermekten kaçındı" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Hermez'in, 8 Ekim'de Aftonbladet gazetesine yazdığı makalede "PKK'nın şubesi PYD'nin, devraldığı Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde cinayet işlediği, baskı ve şantajda bulunduğu, çocuk askerleri sömürdüğü ve etnik temizlik yaptığına" yönelik ifadelerinin Sjöstedt'e sorulduğu ancak Sol Parti Başkanı'nın görüşmeye uygun olmadığını belirterek, sorulara cevap vermeyi reddettiği belirtildi.


Bunun yerine, Sol Parti Milletvekili Tony Haddou'nun, aynı gazeteye, Süryanilerin saldırı, tehdit ve keyfi tutuklamalarla sistematik cinayete tabi tutulmadığını savunan cevap niteliğinde bir makale kaleme aldığı vurgulanan haberde, şunlar kaydedildi:

"Oy kaygısıyla Sol Parti susuyor. Avrupa Asuri Konfederasyonu, YPG'yi, Süryani Lideri David Jendo'ya gerçekleştirilen suikastı, Süryani okullarına yapılan baskıyı ve haksızlıkları ayrıntılarıyla anlatan bir rapor yayımladı. Sol Parti buna da sessiz kaldı."

Hermez, Aftonbladet gazetesine yazdığı makalede, Sol Parti'nin, ülkede insan hakları konusunun en büyük savunucularından olduğu iddiasında bulunduğuna işaret ederek, "Parti, ezilenlerin yanında durduğunu iddia ediyor. Asuri ve Süryanilere, Yezidilere yapılanlar konusunda sessiz kalmaları şaşırtıcı. Süryaniler, Yezidiler ve diğer yerli halkları öldürdükleri, saldırdıkları ve baskı yaptıkları zaman PKK ve YPG'yi kınadıklarını duymadık." ifadesini kullanmıştı.

Suriye, İsveç, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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