İsveç, soykırım zanlısı Micomyiza'yı Ruanda'ya iade etti - Son Dakika

İsveç'in, 1994'teki soykırım sırasında milis kuvvetlerine liderlik etmek ve sivilleri öldürmek suçları nedeniyle Jean Paul Micomyiza'yı, Ruanda'ya iade ettiği bildirildi.

İsveç Yüksek Mahkemesi, Micomyiza'yı Ruanda'ya iade etmek için yasal bir engel görmediğini belirterek gerekli işlemlerin ardından soykırım zanlısını Ruanda'ya iade etti.

Ruanda Ulusal Kamu Savcılığı Kurumu (NPPA) Sözcüsü Faustin Nkusi, 49 yaşındaki Micomyiza'nın iadesi nedeniyle İsveç yargı makamlarına teşekkür etti.

Ruanda Hükümeti, İsveç'te yaşayan Micomyiza'nın iadesi için talepte bulunmuştu.

15 yıldır İsveç'in Göteborg şehrinde yaşayan Micomyiza, 2020 yılında İsveç'te tutuklanmıştı.

Ruanda'ya iade edilen Micomyiza, soykırım sırasında üniversite öğrencisiydi ve soykırımın işlenmesinde etkili olan Comite de Crise adlı bir grubun üyesiydi.

Hutular, 1994'te Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Merkezi Tanzanya'da kurulan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, yargıladığı 61 kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırmış, 14'ünü aklamış ve 10 kişiyi de ulusal mahkemelere sevk etmişti.

Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a ait arşivlerin tamamı, Fransa'nın Hutulara askeri, siyasi ve medyatik desteğini doğruladığı ve Fransız yetkililerin soykırım hazırlığı yapıldığına dair bilgilendirildiğini teyit etmişti.