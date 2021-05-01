İsveç'te 1 Mayıs'ı bahane ederek Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden gruba polis müdahale etti - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1 Mayıs'ı bahane ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto eden gruba polis müdahalede bulundu.

Stockholm polisince, salgın tedbirleri sebebiyle 1 Mayıs'ta sadece 8 kişinin sosyal mesafeye uyarak gösteri yapabileceğine izin vermesine karşın yüzlerce kişi, Norra Bantarget Meydanı'nda toplandı.

Kendilerine "Milanyum" ismini veren grubun lideri Filip Sjöström, 1 Mayıs nedeniyle Kovid-19 kıtlamalarını protesto ettiklerini söyledi.

İsveç'te kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını isteyen Sjöström, "Toplumu kapatmanın faydasından çok zararı var. Politikacıların salgınla uzun vadede nasıl başa çıkacağını ve küçük işletmelerin ekonomisini düşünmesi lazım." ifadesini kullandı.

"Dağılın" anonsuna uymayan göstericilere polis müdahale ederken, 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 86'ya, vaka sayısı 973 bin 604'e yükseldi.