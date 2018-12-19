Son Dakika Haberleri: İsveç'te 101 gündür hükümet kurulamıyor

İsveç'te 101 gündür hükümet kurulamıyor

46 dakika önce

İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenen genel seçimin üzerinden 108 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

İsveç'te 101 gündür hükümet kurulamıyor, System.String[]
İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenen genel seçimin üzerinden 108 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:22 

Eylül, Hükümet, İsveç, Ekonomi
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