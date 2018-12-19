İsveç'te 101 gündür hükümet kurulamıyor
46 dakika önce
İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenen genel seçimin üzerinden 108 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.
İsveç
'te 9 Eylül
'de düzenlenen genel seçimin üzerinden 108 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:22
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