İsveç'te aşırı sağcı parti oylarını artırdı - Son Dakika
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İsveç'te aşırı sağcı parti oylarını artırdı

12.08.2022 13:34
İsveç'te aşırı sağcı parti oylarını artırdı

İsveç'te 11 Eylül'de yapılacak seçimlere bir aydan az süre kala göçmen karşıtlığıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinin (SD), oyunu artırdığı bildirildi.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılacak seçimlere bir aydan az süre kala göçmen karşıtlığıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinin (SD), oyunu artırdığı bildirildi.

Novus şirketinin yaptığı ankete göre, aşısı sağcı parti SD, 11 Eylül'de yapılacak seçimlerde ikinci sıraya yükseldi.

Ankete katılanlardan yüzde 18,6'sı oyunu SD'ye vereceğini belirtirken 2018 seçimlerde SD, oyların yüzde 17,6'sını almıştı.

Ankette hükümette bulunan Sosyal Demokrat Parti (S) yüzde 30'la birinci parti çıkarken ana muhalefetteki ılımlı Muhafazakar Parti (M) de yüzde 18,6 oy oranına gerileyerek SD ile eşit seviyeye geldi.

Müslüman ve göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan SD, İsveç'teki üçüncü en büyük siyasi parti idi.

Aşırı sağcı partinin oylarını artırması, mevcut sosyal demokrat hükümetinin göçmen karşıtı politikalara yönelmesine neden oluyor.

Sosyal Demokrat Başbakan Magdalena Andersson, sığınmacılara karşı daha sıkı politika işleyeceklerini, suç işleyen göçmenlerin oturma ve çalışma vizelerini iptal edeceklerini ve ülkelerine göndereceklerini açıkladı.

Andersson, AB ülkeleri arasında en zor sığınmacı kabul kanunlarının İsveç'te yürürlüğe konulması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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