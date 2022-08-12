Sosyal Demokrat Başbakan Magdalena Andersson, sığınmacılara karşı daha sıkı politika işleyeceklerini, suç işleyen göçmenlerin oturma ve çalışma vizelerini iptal edeceklerini ve ülkelerine göndereceklerini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsveç'te aşırı sağcı parti oylarını artırdı - Son Dakika

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