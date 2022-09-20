İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek - Son Dakika
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İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

20.09.2022 00:58
İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini söyledi.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini söyledi.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen tarafından hükümet kurmak için görevlendirilen Kristersson, Türkiye ve NATO görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin ciddiyetle sürdüğünü kaydetti.

Görüşmelere başmüzakereci sıfatıyla eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini vurgulayan Kristersson, "İsveç'te seçim yapıldığı için dünyadaki gelişmeler durmuyor. NATO meselesi seçimden önce olduğu gibi bugün de önemli. Müzakerelerin sonuna kadar da konu önemli olmaya devam edecek. Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'e güvenim sonsuz, bu müzakerelerde liderlik etme yeteneğine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ülkede resmi olmayan seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.

Bu tablo sonrası, hükümet kurma görevi ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson'a verilmişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya NATO görüşmeleri

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı da 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Hükümet, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te Stenström, Türkiye ile NATO görüşmelerine devam edecek - Son Dakika
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