İsveç'te hükümet kurmak için farklı koalisyon görüşmelerinin yapılması öngörülüyor

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimler sonrası sağ ve sol blok partilerinin aldığı oy oranının birbirlerine yakın olması nedeniyle kurulacak koalisyon hükümeti için farklı senaryolar konuşulmaya başladı.

Sandıkların yüzde 90'ının açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler yüzde 49,7, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,8 oy aldı. 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 175 milletvekili, sol blok partileri de 174 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin en büyük 2. parti durumuna gelmesi dikkati çekti.

Bu tablo sonrası, ılımlı Muhafazakar Parti (M) liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kurup dışarıdan aşır sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin desteklenmesi ihtimali öne çıktı.

Dagens Nyheter gazetesi, ılımlı Muhafazakar Parti'nin sadece Hristiyan Demokrat Partisi ile azınlık hükümeti kuracağını, bunları da dışarıdan Liberal Parti ile İsveç Demokratlar Partisi'nin destekleyeceğini öne sürdü.

Öte yandan, ılımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un Liberal Parti lideri Johan Pehrson ve İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson'la bir araya gelerek olası bir koalisyon hükümeti için görüş alışverişinde bulunulduğu bildirdi.

Bu görüşmeden sonra aşırı sağcı SD'den yapılan açıklamada hükümet kurmak için önceden istenen taleplerden vazgeçildiği duyuruldu. SD, önceden kendileriyle hükümet kurmak isteyen partilere 100 maddelik bir anlaşma metni sunacaklarını ilan etmişti.

Başbakan Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerden yüzde 30,5 oy ile birinci parti çıkmasına rağmen sol blok olarak, sağ bloktan 1 eksik milletvekili çıkarmaları hükümet kurma işini zorlaştırıyor.

Aşırı sağcı SD ile hükümet kurmamak için bu seçimde sol blok içinde yer alan Merkez Partisi lideri Annie Lööf'de, Sosyal Demokrat Parti ile hükümet kurup diğerlerinin de kendilerini dışarıdan desteklemesini istedi. Lööf, sağ blokun lokomotif partisi ılımlı Muhafazakar Parti ve Sosyal Demokrat Parti ile geniş gövdeli bir hükümet kurulabileceği sinyalini de verdi.

Sosyal Demokrat parti ise çarşamba günü açıklanacak kesin seçim sonuçlarını bekliyor. Sonuçlar geldikten sonra rutin hükümet kurma görüşmelerinin başlayacağı bildirildi.

İsveç Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladıktan hemen sonra Meclis Başkanı seçilecek. Seçilen başkanın hükümet kurma görevini ilk olarak seçimlerden birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'sine vermesi bekleniyor.