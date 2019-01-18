Son Dakika Haberleri: İsveç'te 130 Gün Sonra Hükümet Kuruldu

İsveç'te 130 Gün Sonra Hükümet Kuruldu

8 dakika önce

İsveç'te, 9 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından geçen 130 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu.

İsveç'te 130 Gün Sonra Hükümet Kuruldu, System.String[]
İsveç'te, 9 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından geçen 130 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu.

Ülkede 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimler sonrası başlayan hükümet krizi çözüldü.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümeti, parlamentoda güvenoyu aldı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve İsveç Başbakanı Stefan Löfven, 2014'den beri iktidardaki kırmızı-yeşil koalisyon hükümetinin bir dört yıl daha ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğini söyledi.

İsveç'te 9 Eylül 2018'de yapılan seçim sonuçlarına göre, sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış ve aşırı sağ ise 62 vekil çıkarmıştı.

Seçimlerin ardından yapılan hükümet kurma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Eylül, Hükümet, İsveç, Güncel
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