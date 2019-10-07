Son Dakika Haberleri: İsveç'te 28 araba yakıldı
Son Dakika Güncel İsveç'te 28 araba yakıldı

İsveç'te 28 araba yakıldı

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün akşam saatlerinden bu yana 28 araç yakıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün akşam saatlerinden bu yana 28 araç yakıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güney semtlerinden yabancıların yoğun bulunduğu Fittja'da dün gece saat 22.00 sularında 3 araba yakıldı. Daha sonra saat 00.30 sıralarında da 6 araba daha yakılırken arabalar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Sabah saatlerinde ise Stockholm'ün kuzey semtlerinden Marsta'nın merkezindeki bir kuaför salonun girişinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Ayrıca Marsta'nın üç farklı yerinden araba yakılma alarmı polise geldi. Patlama ve arabaların yakılma olayı sonucunda kimse yaralanmazken park yerinde bulanan 19 araba ise tamamen kül oldu.

(Metin Altınışık/İHA)

İsveç'te 28 araba yakıldı

Stockholm, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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