Büyükelçi Tezel, misafirlere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yayımlamış olduğu "30 Ağustos Zafer Bayramı" ile ilgili mesajını İngilizce ve Türkçe olarak okudu.

Kaynak: AA

Büyükelçilik, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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