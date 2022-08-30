İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2022 15:52
İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İsveç'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonla kutlandı.

İsveç'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında yapılan resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol, davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona İsveç ve İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk STK başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Büyükelçi Tezel, misafirlere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımlamış olduğu "30 Ağustos Zafer Bayramı" ile ilgili mesajını İngilizce ve Türkçe olarak okudu.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağına ait yiyecek ve içecekler ikram edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Büyükelçilik, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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