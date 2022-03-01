İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı

01.03.2022 19:25
İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı

İsveç'te savaş korkusu nedeniyle son bir ayda internette sığınak arayanların oranı hızla arttı.

İsveç'te savaş korkusu nedeniyle son bir ayda internette sığınak arayanların oranı hızla arttı.

İsveç devlet radyosunun haberine göre, Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte şubatta 331 bin kişinin internette sığınak aradı.

İsveç Sivil Acil Durum Ajansı (MSB) sözcüsü Anna Wennerström, geçen yılın aynı dönemine göre şubat 2022'de internette sığınak arayanların oranının yüzde 4 bin arttığını söyledi.

İsveç'te 7 milyon insanı barındıracak 64 bin sığınağın bulunduğunu aktaran Wennerström, nüfus oranına göre dünyada en fazla sığınağın İsveç'te bulunduğunu sözlerine ekledi.

İsveç'te NATO üyeliğinin tartışmalarının artması ile birlikte ocakta yüzlerce İsveçlinin, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine elektronik posta yolu ile "İsveç'e saldıracak mısınız" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çocuk, genç ve yaşlılar dahil olmak üzere yüzlerce mesaj aldıkları ve İsveç'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığı belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Bardağı taşıran son damla oldu! Ukrayna sorusu, Chelsea'nin hocası Tuchel'i çıldırttı Bardağı taşıran son damla oldu! Ukrayna sorusu, Chelsea'nin hocası Tuchel'i çıldırttı Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi

Ukrayna, Savaş, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 "Çiftlik Bank" davasında yeni gelişme! Tosuncuk'tan akıl almaz savunma: Bank kelimesini oturak anlamında kullandım
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement