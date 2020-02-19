İsveç'te 34 yıllık Palme suikastı soruşturmasının akıbeti 5 ay içinde belli olacak - Son Dakika
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İsveç'te 34 yıllık Palme suikastı soruşturmasının akıbeti 5 ay içinde belli olacak

7 saat önce

İsveç'te 1986'da gerçekleştirilen Başbakan Olof Palme'nin hayatını kaybettiği suikastın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın akıbetinin 5 ay içinde belli olacağı bildirildi.

İsveç'te 34 yıllık Palme suikastı soruşturmasının akıbeti 5 ay içinde belli olacak, System.String[]

İsveç'te 1986'da gerçekleştirilen Başbakan Olof Palme'nin hayatını kaybettiği suikastın aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın akıbetinin 5 ay içinde belli olacağı bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Palme suikastı dosyasının Başsavcısı Krister Petersson, soruşturmanın akıbetinin 5 ay içinde belli olacağını söyledi. Dava üzerinde çok çalıştıklarını ve olayın çözülmesi için iyimser olduğunu aktaran Petersson, "Elimizde ipuçları var. Çözüme yaklaştık. ya bir kişinin 5 ay içinde şüpheli olarak yargılanmasına başlanacak ya da soruşturma kapanacak. Soruşturmayı 3 sene önce ben devraldım. Soruşturma üzerinde çok çalıştık çok zaman geçirdik, çözüme yaklaştık. İyi bir sonuç çıkacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat lider Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı. Gece, karısı Lisbet Palme ile sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti.

Saldırıda Lisbet Palme de yaralanmıştı.

Olof Palme, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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