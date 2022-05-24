İsveç'te 65 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısının 5. dozu önerildi - Son Dakika
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İsveç'te 65 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısının 5. dozu önerildi

24.05.2022 12:06
İsveç'te 65 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısının 5. dozu önerildi

İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğü, 65 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısının 5. dozunu tavsiye etti.

İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğü, 65 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısının 5. dozunu tavsiye etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzerindekilerin yanı sıra ciddi sağlık problemi olanlar ve hamilelere de Kovid-19 aşısının 5. dozunun önerildiği belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürü Karin Tegmark Wisell, 65 yaşının altında olan ve Kovid-19 aşısının 3. dozunu yaptıranlarda hastalık riskinin çok az olduğunu ifade etti.

İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 940'a, vaka sayısı 2 milyon 506 bin 607'e yükseldi.

Ülkede, Kovid-19'a yönelik kısıtlamalar 9 Şubat'ta tamamen kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Halk Sağlığı Müdürlüğü, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te 65 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısının 5. dozu önerildi - Son Dakika


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