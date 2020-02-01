İsveç'te ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi - Son Dakika
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İsveç'te ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi

6 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

İsveç'te ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi, System.String[]

İsveç'in başkenti Stockholm'de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.


Stockholm Filistinliler Derneği tarafından organize edilen gösteriye katılan kalabalık, "Flisitin sonsuzsa kadar yaşayacak", "İsrail mallarını boykot et' şeklinde slogan atarken "Kudüs Filistin'in başkenti' pankartı taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan Alexander Suliman, "Filistin'in satılık olmadığını bir kez daha haykırmak için" ABD Büyükelçiliği önünde toplandıklarını söyledi.

Filistinliler için özgürlük zamanının geldiğini vurgulayan Süliman,"Filistinliler, özgür Filistin'de Kudüs işgal edilmeden onurlu bir yaşam hakkına sahip." dedi


Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.

Başörtüsü yasağı protestosu

Öte yandan Stockholm'ün Kungstragarden Meydanı'nda toplanan başka bir grup Malmö kentine bağlı Skurup İlçe Belediyesi tarafından getirilen okullarda başörtü yasağını protesto etti.

'Din özgürlüğü herkes için geçerlidir", "Karar benim, başörtüme dokunma' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Skurup Belediyesinin okullardaki başörtüsü yasağını kaldırmasını istedi.

Müslüman eylemcilere destek olan aktivist Jessica Sjöqvist, yaptığı konuşmada, kadınların nasıl giyeceğine kendilerinin karar vereceğini ve kimsenin buna karışamayacağını söyledi. Skurup Belediyesinin hatasından dönmesini isteyen Sjöqvist, başörtülü kız öğrencilerin haklarını kimsenin gasp edemeyeceğini kaydetti. Başörtülü kadınlara yönelik nefret suçlarının da arttığını belirten Sjöqvist, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Skurup Belediye Meclisi tarafından 13 yaşından küçük öğrencilere başörtüsü yasağı getirilmiş, ilçede bulunan Prastamosse Okul Müdürü Mattias Liedholm, yasağı tanımadığını ve kendi okulunda uygulamayacağını kaydetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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