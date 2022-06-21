İsveç'in güneyindeki Vasteras kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı saldırganın alışveriş merkezinde bulunan 50'li yaşlardaki 2 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Saldırı ile ilgili detayları paylaşmayan polis, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

alışveriş, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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