İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

21.06.2022 11:43
İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İsveç'in Vasteras kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsveç'in Vasteras kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsveç'in güneyindeki Vasteras kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı saldırganın alışveriş merkezinde bulunan 50'li yaşlardaki 2 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Saldırı ile ilgili detayları paylaşmayan polis, saldırganın gözaltına alındığını bildirdi. - STOCKHOLM

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Kaynak: İHA

alışveriş, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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