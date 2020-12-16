İsveç'te aşılama yeni yıldan önce başlayabilir - Son Dakika

İsveç'te aşılama yeni yıldan önce başlayabilir

16.12.2020 10:32
İsveç'te aşılama yeni yıldan önce başlayabilir, System.String[]

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 29 Aralık'ta yapılması planlanan aşı görüşmelerinin tarihini 21 Aralık'a çekmesi üzerine, İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström, İsveç'te aşılamanın daha önce planlanan Ocak ayından daha erkene çekilerek, yeni yıldan önce başlayabileceğini duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 29 Aralık'ta yapılması planlanan aşı görüşmelerinin tarihini 21 Aralık'a çekmesi üzerine, İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström, İsveç'te aşılamanın daha önce planlanan Ocak ayından daha erkene çekilerek, yeni yıldan önce başlayabileceğini duyurdu.

İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, İsveç'te halkın Covid-19'a karşı aşılanmasına Ocak ayında başlamasının planlandığı kaydedilmişti. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer'ın korona virüs karşı geliştirdiği ortak aşıya ilişkin talep ettiği ek verileri dün akşam teslim almasının ardından, 29 Aralık'ta yapılması planlanan görüşmenin tarihini 21 Aralık'a çekerek istisnai bir toplantı planlaması üzerine Bergström, EMA'nın aşıyı daha erken onaylayabileceği anlamına geldiğini söyledi. Bergström, son gelişmeler ışığında İsveç'te aşılamanın yeni yıldan önce başlayabileceğini duyurdu.

Bergström, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşıya ilişkin değerlendirmelerini tamamlamak için ihtiyaç duyduğu verilere ulaştığını belirterek, "Son gelişmeler ışığında, EMA daha önce toplantı için belirlediği 29 Aralık tarihini, 21 Aralık'a çekti. EMA, aşıyı 23 Aralık sabahı onaylanabilir. Bu da aşılamanın, İsveç'te daha önce Ocak ayı olarak planlanan tarihten daha erken başlayabileceği anlamına geliyor" dedi.

İSVEÇ'TE COVİD-19'DA DÜŞÜŞ GÖZLENMİYOR

Sosyal İşler Bakanı Lena Hallegren de bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında, yaşlı bakımına ilişkin düzenlemelerin çok zayıf, bakım kalitesinin ise çok dengesiz olduğunu belirterek, "Yaşlılara daha iyi şartlar sağlamak için yeni yasalar çıkartmak gerek. Bu eksikleri gidereceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsveç'te korona virüste henüz bir düşüş gözlenmiyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı 341 bin 29'a ulaşırken, toplam can kaybı sayısı da 7 bin 677' ulaştı. Hastanelerdeki 3 bin 651 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

(Metin Altınışık/İHA)

Aralık, İsveç, Ocak, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsveç'te aşılama yeni yıldan önce başlayabilir - Son Dakika


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