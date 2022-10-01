İsveç'te aşırı sağcı parti SD, Mecliste 4 komisyon başkanlığı aldı

İsveç'te, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisine (SD) Mecliste 4 komisyon başkanlığı verildiği bildirildi.

İsveç'te, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisine (SD) Mecliste 4 komisyon başkanlığı verildiği bildirildi. Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç'te 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini sürdüren ılımlı Muhafazakar Parti, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Mecliste 4 komisyon başkanlığı almasına izin verdi. Muhafazakar Parti öncülüğüne gelecek hafta kurulması beklenen azınlık sağ hükümetini dışarıdan desteklemeye hazırlanan SD'nin milletvekillerinin Mecliste adalet, dış ilişkiler, ticari ilişkiler ve iş gücü piyasası komisyonları başkanlıklarını üstleneceği kesinleşti. Eski SD Parti Sekreteri Richard Jomshof, komisyon başkanlıklarının kendileri için tarihi bir başarı olduğunu belirterek, "İsveç'in ikinci partisi olduğumuzun göstergesi." dedi. Genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler yüzde 48,9 oy aldı. Böylece, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı. Seçimlerde aşırı sağ görüşlü SD'nin oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi durumuna gelmesi dikkati çekti. Bu tablo sonrası ılımlı Muhafazakar Parti liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kurup dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin hükümete destek vermesi ihtimali öne çıkmıştı. İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'de 19 Eylül'de hükümet kurma görevini ılımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a vermişti.

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