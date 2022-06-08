İsveç'te Baltık Tatbikatı "Baltops 22" - Son Dakika
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İsveç'te Baltık Tatbikatı "Baltops 22"

08.06.2022 10:37

16 NATO üyesi ülkenin katıldığı Baltık Operasyonları "Baltops 22" askeri tatbikatı, İsveç'in Gotland kentinde başladı.

16 NATO üyesi ülkenin katıldığı Baltık Operasyonları "Baltops 22" askeri tatbikatı, İsveç'in Gotland kentinde başladı. Tatbikata, 40'dan fazla savaş gemisi, 75'den fazla uçak ve yaklaşık 7000 personel katılıyor.

İsveç'te Baltık Tatbikatı Baltops 22
İsveç'te Baltık Tatbikatı Baltops 22
İsveç'te Baltık Tatbikatı Baltops 22
İsveç'te Baltık Tatbikatı Baltops 22

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te Baltık Tatbikatı 'Baltops 22' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te Baltık Tatbikatı "Baltops 22" - Son Dakika
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