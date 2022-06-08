16 NATO üyesi ülkenin katıldığı Baltık Operasyonları "Baltops 22" askeri tatbikatı, İsveç'in Gotland kentinde başladı. Tatbikata, 40'dan fazla savaş gemisi, 75'den fazla uçak ve yaklaşık 7000 personel katılıyor.
Kaynak: AA
İsveç, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İsveç'te Baltık Tatbikatı 'Baltops 22' - Son Dakika
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