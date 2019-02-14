Son Dakika Haberleri: İsveç'te Başörtüsü Karşıtı Başkan Görevden Alındı

İsveç'te Başörtüsü Karşıtı Başkan Görevden Alındı

40 dakika önce

İsveç Atletizm Federasyonu, başörtüsü karşıtı ifadeler kullanan İsveç Yüzme Federasyonu Başkanı Ulla Gustavsson'ı görevden aldı.

İsveç'te Başörtüsü Karşıtı Başkan Görevden Alındı, System.String[]
İsveç Atletizm Federasyonu, başörtüsü karşıtı ifadeler kullanan İsveç Yüzme Federasyonu Başkanı Ulla Gustavsson'ı görevden aldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç Atletizm Federasyonunca bugün yapılan toplantıda, Gustavsson'ın görevden alınması kararlaştırıldı.

Federasyon, hiçbir sporcuya ayrımcılık yapmayacaklarını ve yaptırmayacaklarını açıkladı.

Gustavsson, ülkenin önde gelen Aftonbladet gazetesine dün yaptığı açıklamada, başörtülü bir sporcunun fotoğrafının Atletizm Federasyonu'nun sayfasında yayımlanmasını eleştirmiş ve "Başörtüsü, çocuklara baskı aracı ve cinsellik göstergesi. Çocuk evlilikleri, namus cinayetleri, bunun bizim değerlerimizde yeri var mı? Eğer göçmen kökenliler spor yapmak istiyorsa bunu başörtüsüz de yapabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Yüzme Federasyonu Başkan Yardımcısı Stefan Persson ise Gustavsson'ın açıklamasını eleştirerek, Yüzme Federasyonu'nun bütün çocuklara eşit şartlarda hizmet verdiğini kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:03 Kaynak: AA

İsveç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den İstifa Eden Kırklareli Belediye Başkanı: İnce'nin Yanında Olduğum İçin Aday Gösterilmedim İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 20:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'te Başörtüsü Karşıtı Başkan Görevden Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]