Son Dakika Haberleri: İsveç'te bir belediye 13 yaş altı öğrencilere başörtüsünü yasakladı
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İsveç'te bir belediye 13 yaş altı öğrencilere başörtüsünü yasakladı

2 saat önce

İsveç'in güneyindeki Staffanstorp belediyesi 13 yaşın altındaki çocukların okulda başörtüsü takmalarını yasaklama kararı aldı. Muhalefet, dini ayrımcılığa sebep olduğu için karara karşı çıkıyor

İsveç'te bir belediye 13 yaş altı öğrencilere başörtüsünü yasakladı, System.String[]
İsveç'in güneyindeki Staffanstorp belediyesi 13 yaş altındaki çocukların okulda başörtüsü takmalarını yasaklama kararı aldı.

Belediye meclisinde tartışılan yeni yönetmelik göçmen karşıtı İsveç Demokratları Partisi ve merkez sağ partilerin desteğiyle 4'e karşı 7 oyla kabul edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:38 
İsveç, Dünya
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