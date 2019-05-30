İsveç'te bir belediye 13 yaş altı öğrencilere başörtüsünü yasakladı
2 saat önce
İsveç'in güneyindeki Staffanstorp belediyesi 13 yaşın altındaki çocukların okulda başörtüsü takmalarını yasaklama kararı aldı. Muhalefet, dini ayrımcılığa sebep olduğu için karara karşı çıkıyor
İsveç
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:38
'in güneyindeki Staffanstorp belediyesi 13 yaş altındaki çocukların okulda başörtüsü takmalarını yasaklama kararı aldı.
Belediye meclisinde tartışılan yeni yönetmelik göçmen karşıtı İsveç Demokratları Partisi ve merkez sağ partilerin desteğiyle 4'e karşı 7 oyla kabul edildi.
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