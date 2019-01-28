İsveç'te Bir Belediyeden Tesettür Mayosu Kararı

İsveç'in başkenti Stockholm'e bağlı Sigtuna İlçe Belediyesi, yüzme havuzlarında tesettür mayosu (Burkini) satış ve kiralanmasını yasakladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'e bağlı Sigtuna İlçe Belediyesi, yüzme havuzlarında tesettür mayosu (Burkini) satış ve kiralanmasını yasakladı.



Sigtuna Belediye Meclisi üyelerinin aldığı karar sonrası bir açıklama yapan Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkanı Lars Björling, tesettür mayosunun kadın ve kız çocukların İsveç halkına entegre olmasını engellediğini savunarak, belediye havuzlarında tesettür mayosunun satışını ve kiralanmasını yasaklama kararı aldıklarını belirtti.



Havuzlarda tesettür mayosu ile yüzmenin yasaklanmadığını sözlerine ekleyen Björling, tesettür mayosunu yanında getirenlerin belediye havuzlarında yüzmesine izin verileceğini söyledi.



- Sol partiler karara tepki gösterdi



Sosyal Demokrat ve Sol Parti belediye meclis üyeleri ise karara tepki göstererek yasağın aleyhinde oy kullandı.



Belediye Kültür ve Sosyal Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Meclis Üyesi Rolando Rosales, siyasetçilerin, insanların hangi kıyafetlerde yüzeceğine, hangi kıyafetleri satın alacağına ve kiralayacağına karışamayacağını dile getirdi.



Yasağın insanları dışladığına işaret eden Rosales, "Bir belediye, kadınların tesettür mayosu giyip giyemeyeceğine karışamaz. Kadınlar kendi özgür iradeleriyle buna karar verir. Bu yüzden Sosyal Demokrat Parti, yasaklamanın aleyhinde oy kullanmıştır." ifadelerini kullandı.



- Tepkilere rağmen tesettür mayosu satışına devam ediyor



Öte yandan, İsveç'te spor malzemeleri satan Stadium'un, ürünleri arasına 6 ay önce tesettür mayosu ilave etmesi sosyal medya üzerinden ırkçı tepkilerle karşılanmış ve ürünün satışının durdurulması çağrıları yapılmıştı.



Resmi internet sayfasından konuyla ilgili açıklama yapan mağaza yetkilileri, geri adım atılmasının söz konusu olmadığını ve demokrasinin gereği olarak tesettür mayosu satışına devam edileceğini belirtmişti.

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