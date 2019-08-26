Son Dakika Haberleri: İsveç'te bir haftada ikinci kadın cinayeti
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İsveç'te bir haftada ikinci kadın cinayeti

12 dakika önce

İsveç'in Malmö kentinde bebeği ile silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İsveç'te bir haftada ikinci kadın cinayeti, System.String[]

İsveç'in Malmö kentinde bebeği ile silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Malmö Emniyet Müdürü Calle Persson, basına yaptığı açıklamada, kadının başına aldığı kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiğini, saldırı sırasında yanında olan bebeğinin ise durumunun iyi olduğunu söyledi.

Persson, saldırganın yakalanması için operasyon başlattıklarını belirtti.

Kurbanın ismi açıklanmadı.

Geçen hafta da Stockholm'de Norveçli bir kadın beraber yaşadığı kişi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

İş adamı olduğu belirtilen saldırgan tutuklanmıştı.

Malmö, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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