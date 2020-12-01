İsveç'te bir kadın, oğlunu 30 yıla yakın evinde hapsettiği için gözaltına alındı - Son Dakika
BBC

İsveç'te bir kadın, oğlunu 30 yıla yakın evinde hapsettiği için gözaltına alındı

01.12.2020 17:27
İsveç'te bir kadın, oğlunu 30 yıla yakın evinde hapsettiği için gözaltına alındı, System.String[]

İsveç polisi, başkent Stockholm'de 30 yıla yakın bir süre oğlunu bir apartman dairesine hapseden yaşlı bir kadını gözaltına aldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 30 yıla yakın bir süre oğlunu bir apartman dairesine hapseden yaşlı bir kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Kadın, şu an 40 yaşında olan ve pislik içinde ve yaralı halde bulunan oğlunu hapsetme ve ciddi fiziksel yaralanmaya neden olma suçlamalarını reddetti.

Hastanede ameliyata alınan erkeğin, annesinin hastalanıp hastaneye kaldırılması üzerine Pazar günü bir akrabaları tarafından bulunduğu belirtiliyor.

Başkentin güneyinde Haninge bölgesindeki daire polis kordonu altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

40 yaşlarındaki erkeği bulan ve ismini vermek istemeyen akraba kadın, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, annenin hastaneye kaldırıldığını öğrenince Pazar akşamı partneriyle birlikte apartman dairesine gittiğini söyledi.

Burayı en son 20 yıl kadar önce henüz çok gençken ziyaret ettiğini belirten kadın, 11-12 yaşlarında okuldan alınan erkek çocuğun durumuyla ilgili kaygılarını dile getirdiğini ancak başarılı olamadığını anlattı.

Pazar akşamı gittiklerinde dairenin kapısının kilitli olmadığını, etrafı pislik, toz ve idrar kokusu sarmış olduğunu, seslendiğinde kimsenin cevap vermediğini söyleyen kadın, mutfaktan gelen bir ses üzerine, 40 yaşlarındaki erkeği karanlık bir köşeye büzülüp oturmuş halde bulduklarını, bacaklarında dizlerine kadar yaralar olduğunu belirtti.

Onu gören erkeğin ise ayağa kalktığını ve ismini hatırlayıp tekrarladığını, neredeyse tüm dişlerinin dökülmüş ve konuşmasının geveleme şeklinde olduğunu ifade etti.

Erkeğin hastaneye kaldırılması üzerine doktorların polisle irtibata geçtiği ve annenin gözaltına alındığı kaydedildi.

Reuters haber ajansına konuşan Stockholm savcısı Emma Olsson, adamın ameliyata alındığını söyledi.





Ajansa konuşan bir polis yetkilisi de "Adamın ne kadar süreyle hapsedilmiş olduğunu araştırıyoruz, ama bunun çok uzun bir zamandır devam ettiği kanısındayız" dedi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsveç televizyonuna konuşan akraba kadın, annenin daha önce genç yaşta bir çocuğunu kaybetmekten dolayı kötü hisler yaşadığını anlattı.

Kadının tekrar doğum yapınca oğluna ölen oğlunun adını verdiğini ve aşırı korumacı hale geldiğini söyledi.

Akraba kadın, bulduğu adamla ilgili olarak "Çok şükür yardım alıyor ve hayatta" diye konuştu.

İsveç'te bir kadın, oğlunu 30 yıla yakın evinde hapsettiği için gözaltına alındı

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Son Dakika Dünya İsveç'te bir kadın, oğlunu 30 yıla yakın evinde hapsettiği için gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

BBC

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