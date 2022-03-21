İsveç'te bir liseye yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsveç'te bir liseye yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı

21.03.2022 23:37
İsveç'te bir liseye yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı

İsveç'in Malmö kentinde bir liseye yapılan saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsveç'in Malmö kentinde bir liseye yapılan saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Rickard Lundqvist, Latin Lisesi'ne saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Olayda 2 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktaran Lundqvist, bir kişinin de tutuklandığını söyledi.

Yakalanan kişi ve saldırı hakkında bilgi vermeyen Lundqvist, görgü tanıklarından bilgi toplayarak olayı aydınlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Lundqvist, olayın meydana geldiği sırada lisede 50 kişinin bulunduğunu ve yaralanan kişilerin öğrenci olmadığını kaydetti.

Bir görgü tanığı ise devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "kanlar içinde kalmış 2 kişiyi ve silahlı 5 polisi olay yerinde gördüğünü" öne sürdü.

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Emniyet Müdürlüğü, Saldırı, Malmö, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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