İsveç'te bir naylon poşet, 5.19 liradan satılıyor - Son Dakika

İsveç'te bir naylon poşet, 5.19 liradan satılıyor

İsveç'te bir naylon poşet 5.19 liradan satılıyor.

İsveç'te bir naylon poşet 5.19 liradan satılıyor. Ülkenin büyük süpermarket zincirleri, poşet satışının yüzde 70 oranında düştüğünü belirtti.

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İsveç'te süpermarketler, bir poşeti 7 İsveç kronundan (5.19 Türk Lirası) satıyor. İsveç hükümeti, geçtiğimiz 1 Mayıs'ta naylon poşet satışlarını azaltmak için poşet başına 3 İsveç kronu (2.23 TL) vergi alacağını açıklamıştı. Söz konusu gelişmenin ardından marketler de bir naylon poşeti 7 İsveç kronundan (5.19 TL) satmaya başladı. Ülkenin 3 dev süpermarket zincirleri olan ICA, COOP ve Axfood, poşet satışlarının yüzde 70 oranında düştüğünü açıkladı.


Poşet üzerindeki verginin amacı ambalaj atığı miktarını azaltmak. İsveç Çevre Koruma Dairesi, poşetlerin yıllık tüketiminin 2019 yılında kişi başına 75 adet olduğunu belirledi. 2025 yılına kadar bu sayının kişi başına 40'a düşürülmesi hedefleniyor.


İsveç hükümeti naylon poşet vergisinin bu yıl hazineye yaklaşık 2 milyar İsveç kronu (yaklaşık 1.5 milyar TL ) katkı sunmasını bekliyor. - STOCKHOLM

1 Mayıs, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsveç'te bir naylon poşet, 5.19 liradan satılıyor - Son Dakika
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