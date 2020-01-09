İsveç'te bir politikacı göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsveç'te bir politikacı göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika

İsveç'te bir politikacı göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle tutuklandı

7 saat önce

İsveç'te Suriye doğumlu politikacı Rashad Alasaad, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İsveç'te bir politikacı göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle tutuklandı, System.String[]

İsveç'te Suriye doğumlu politikacı Rashad Alasaad, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.


İsveç'te Sosyal Demokrat partili Suriye doğumlu politikacı Rashad Alasaad, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Dün, polis memurları Güney İsveç'te Ljungby belediyesinde meclis üyesi olan Rashad Alasaad'ın evine baskın düzenledi. Polis sözcüsü Ewa-Gun Westford olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahıs sorgulama için gözaltına alındı. Daha sonra insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı" dedi.


İsveç'te yayın yapan bir gazete, Ekim 2019'da Rashad Alasaad'ın insanları para karşılığında İsveç'e kaçırmayı teklif ettiğini ortaya çıkarmıştı. Alasaad'ın İsveç gazetesi muhabiri ile yaptığı görüşme gizli kamera ile kayıt altına alınmış, Asaad görüşme sırasında çok sayıda insanı İsveç'e kaçırdığını söylemişti. Alasaad görüşmede mültecileri Yunanistan'dan İsveç'e kaçak getirmek için çocuk başına 2 bin 120 dolar, yetişkin için ise 3 bin 180 dolar aldığını ifade etmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından, sınır polisi olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Alasaad, iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.


Rashad Alasaad, 2013 yılında İstanbul'dan kaçakçıların rotasını kullanarak İsveç'e gelmişti. Alasaad 2018 yılında Sosyal Demokratlar partisine katılmıştı. - STOCKHOLM

Polis, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Havalimanında olay çıkaran Aleyna Tilki, polis merkezine alındı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler

Son Dakika Haberleri
23:42 Trump: "Birileri hata yapmış olabilir" - Son Dakika Haber
23:42 Tuşba, İpekyolu ve Edremit AK Parti İlçe başkanları belirlendi - Son Dakika Haber
23:28 Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika Haber
23:26 İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü - Son Dakika Haber
23:18 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde, İran'ın Ukrayna uçağını kazara... - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 23:55:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsveç'te bir politikacı göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]